جمال بيومي: الشعب المصري ما زال يذكر إسهامات حكيم العرب الشيخ زايد

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن دولة الإمارات العربية الشقيقة هي ذات طبيعة خاصة لدى مصر، حيث إنها قد استقرت في أحضان مصر خلال فترة السبعينيات، وكانت الجامعة العربية قد نشأت منذ عام 1946 بدون الدول العربية التي كانت تعاني من الاحتلال خلال تلك الفترة.

بيومي: الشيخ زايد آل نهيان له مقاربات ومداخلات مهمة لتحقيق المصالحة العربية

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشعب المصري حتى الآن ما زال يذكر وبكل الخير إسهامات حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، ومقارباته ومداخلاته من أجل المصالحة العربية طوال الوقت، وحاليًا بات أكبر مستثمر على أرض مصر هما الدول العربية، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

بيومي: مصر لديها ملايين المواطنين العاملين في دول الخليج وعلى رأسها الإمارات

وأوضح أن مصر لديها ملايين المواطنين العاملين في دول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات، ويلقون أطيب معاملة، وهم جالية بارزة في المجتمع تسهم في التنمية بالإمارات وغيرها من الدول العربية الشقيقة، «المصريون في الخارج يساهمون في مجالات عملهم والتنمية، وكذا بتحويلاتهم من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المصري».

وأكد أن الدول العربية قد نجحت مؤخرًا في إقامة تحالف مهم بين بلدان الخليج الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث المشكلات على المستوى الإقليمي، وما يهدد الأمن الإقليمي من مشكلة ليبيا أو الاحتلال في دولة فلسطين، وكذا الحرب في اليمن.

وتابع: «نجحنا في مواجهة مشروع أمريكا لمواجهة العدو الخطأ، وذلك عندما اقترح الرئيس الأمريكي جون بايدن أن تقيم الدول العربية تحالفًا عربيًا ضد إيران، وهو ما أكدت عليه الخارجية المصرية عندما أكدت أن إيران ليست العدو، ورحبت إيران بهذا».