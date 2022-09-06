مبادرة إحلال السيارات.. خطوة مصرية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

«إحلال السيارات» أحد أبرز المبادرات التي نفذتها الحكومة لتعزيز فرص الحماية البيئية ومكافحة التغيرات المناخية عبر إحلال السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

مبادرة إحلال السيارات في 9 محافظات

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات إن الحكومة أطلقت المبادرة في الأول من شهر يناير 2021 في 7 محافظات، وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر وبورسعيد».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مبادرة إحلال السيارات ضمت مؤخرا محافظتي الأقصر وأسوان في أبريل، تزامنا مع انطلاق فعاليات قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل 2022.

التعامل بجدية مع مكافحة التغيرات المناخية

أشار إلى أن مبادرة إحلال السيارات لها عدة أهداف، منها التعامل بجدية مع مكافحة التغيرات المناخية باعتبار مصر فاعل رئيسي في هذا الملف، خصوصا وأنها ستضيف قمة المناخ الـ27 بعد شهرين من الآن.

كما تسعى المبادرة إلى تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بإحلال الغاز الطبيعي لتسيير السيارات بدلا من الوقود التقليدي سواء سولار أو بنزين بكافة أنواعه، موضحا أن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات تستهدف إحلال 250 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي محل السيارات الأخرى التي تعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما.

إحلال 50% من الطلبات المقدمة

أوضح أن مبادرة إحلال السيارات نجحت حتى الآن رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة منذ جائحة كورونا في عام 2020، ثم الحرب الأوروبية بين روسيا وأوكرانيا في إحلال أكثر من 50% من الطلبات المقدمة للإحلال، إذ جرى تسليم أكثر من 22 ألف سيارة جديدة من أصل 40 ألف طلب إحلال.