مبادرة إحلال السيارات تعلن الأسعار الجديدة.. هيونداي HD بـ325 ألف جنيه

أعلنت مبادرة إحلال السيارات القديمة، التابعة لوزارة المالية، أسعار السيارات الجديدة في المبادرة، والتي شملت «بي واي دي وهيونداي النترا اكسنت، سيارة اتش دي، سيارات شيري، نيسان صني، نيسان سنترا».

أسعار سيارات بي واي دي في مبادرة الإحلال

بي واي دي الفئة الأولى بمبادرة إحلال السيارات: 228 ألف جنيه.

بي واي دي الفئة الثانية: 258.000 جنيه.

أسعار سيارات هيونداي النترا اتش دي في مبادرة إحلال السيارات

النترا اتش دي الفئة الأولى: 325,250 جنيه.

النترا اتش دي الفئة الثانية: 332،250 جنيه.

النترا اتش دي الفئة الثالثة: 345،250 جنيه.

النترا اتش دي أعلى فئة هاي لاين 350،250 جنيه.

وأعلنت الشركة الدولية والتسويق والتوكيلات التجارية إيتامكو، المتعاقدة مع مبادرة إحلال السيارات وتوريد السيارات، عن مواصفات السيارات النترا اتش دي 2022 و2023، والتي تعتبر من السيارات السيدان مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك ووفقًا للبيانات المعلنة سيارات هيونداي حيث تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.3 ثانية كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات إلنترا إتش دي

زودت سيارات هيونداي إلنترا HD – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة.

ودعمت السيارة طرازات الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية.

وتقدم طرازات هيونداي إلنترا إتش دي الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، في حين، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة.