القاهرة الكبرى الأكثر مشاركة في مبادرة «إحلال السيارات» بـ19340 مركبة

حافظت القاهرة الكبرى، على صدارة قائمة أكثر المحافظات تخريدا للسيارات، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أو الوقود المزدوج.

وتربعت القاهرة على قائمة المحافظات المشاركة في المبادرة، بعد مرور 18 شهرا على إطلاق المبادرة الرسمية بعد تكليفات رئاسية مباشرة، في الأول من شهر يناير 2021.

تخريد 21520 سيارة على مدار 18 شهرًا حتى الآن

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، أن عدد السيارات التي تم تخريدها على مدار الـ18 شهرًا الماضية وصلت إلى 21520 سيارة متقادمة.

أضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تخريدًا في السيارات، بعدما سلم قاطنيها 19340 سيارة متقادمة، تتوزع بين سيارات ملاكي وتاكسي ونقل.

محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثاني

وتابع «عوض»، أن محافظة الإسكندرية، أتت في المركز الثاني بعدما سلم قاطني المحافظة نحو 1320 سيارة متقادمة، في الوقت الذي احتلت محافظة السويس المركز الثالث، بنحو 284 سيارة متقادمة.

في حين جاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الرابع بـ264 سيارة متقادمة، ثم محافظة بورسعيد بـ307 سيارات، وأخيرا مدينة شرم الشيخ، بعد تخريد 5 سيارات متقادمة بعد ضم الأخيرة في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، وتأتي مشاركة مدينة شرم الشيخ مواكبة مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر القادم.

وقال المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، إن الموقع الرسمي للمبادرة تسلم حتى الآن، 39.500 ألف طلب إحلال، ونجح في تسليم 21800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، منذ إطلاقها في يناير 2021، حتى منتصف أغسطس الماضي، تتوزع بين سيارات ملاكي وتاكسي ونقل ماركات وطرازات متعددة.