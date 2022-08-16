تعرف على أقل قسط في مبادرة إحلال السيارات.. 2333 جنيها

وفقاً لبرامج تقسيط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إذ يصل أقل الأقساط لشراء سيارة بنظام الإحلال عند 2333 جنيها شهرياً عند إحلال السيارة ماركة «لادا جريتنا - أم تي» إذ كان عمر المتقدم للإحلال عند 21 عاما.

وتتيح المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي تم إطلاقها في شهر يناير 2021 بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مزايا تقسيط السيارات الملاكي داخل المبادرة على مدار سبعة وعشرة سنوات حتى تناسب كافة الشرائح مع إمكانية تقديم وثيقة تأمين ضد الحوادث والوفاة أو العجز الكلي نتيجة حادث سيارة إذ أن القسط الشهري يتضمن وثيقتي التأمين على السيارة، والتأمين على الحياة.

2333 قيمة القسط عندما يكون سن المتقدم 21 عاما

ووفقاً للموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات «جرين جو» على الإنترنت تتنوع أقساط السيارات الملاكي وفقاً لنوع وماركات وطرازات السيارة محل الإحلال ويأتي أقل أقساط المبادرة هو تقسيط السيارة «لادا جريتنا - أم تي» في حالة التقسيط على مدار عشرة سنوات الذي لا يزيد عن الـ عند 2333 جنيها شهرياً عندما يكون سن المتقدم لشراء السيارة عند 21 عاما.

2404 قيمة القسط عندما يكون سن المتقدم 50 عاما

بينما يرتفع القسط إلى 2404 جنيها عندما يكون المتقدم للإحلال في سن 50 عاما تقريباً بينما تترفع قيمة قسط السيارة «لادا جريتنا - أم تي» إلى 2674 جنيها قسط شهري عندما يكون المتقدم للشراء عند سن 65 عاما وفقاً للموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات «جرين جو».

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج منذ أكثر من 18 شهرا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.