إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الشرقي» بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ووجود مصابين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين إصابة كلًا من «مصطفى عبد الناجي سيد»، 19 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«علي حسانين أبو الحمد سيد»، 35 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالركبة اليمنى، و«حسين حارس محمد»، 30 عاما، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، و«حسان مبارك إبراهيم»، 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب «سيد حسين قراوي»، 34 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«عبدالحميد صلاح الدين عبدالحميد»، 21 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«محمد حارس محمد»، 35 عاما، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، جميعم يقيمون بمحافظة قنا، و«حسان قاسم عبد المولى»، 60 سنة، من الأقصر، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.