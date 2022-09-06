حبس عامل 4 أيام لمحاولته تهريب كبسولات مخدرة في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحبس عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لمحاولته تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر.

ضبط مواد مخدرة بحوزة راكب

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لأمن الموانئ، يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط المدعو «حسن. ا. ح»، 35 عامًا، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج.

وأثناء إنهاء إجراءات وصوله من إحدى الدول العربية إلى مطار سوهاج، تبين وجود 100 كبسولة لعقار السولبادين المخدر بحوزته، مُخبأة في حقيبة ضمن أمتعته، بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.

تم التحفـظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

العقوبة في القانون لتجارة وحيازة المخدرات

وقال مصطفى الشاذلي، محام، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بداية من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الشاذلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وأشار أنه تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.