ضبط مستريح جديد استولى على مليوني جنيه من المواطنين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع ضباط إدارة الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على صاحب مكتب للاستثمار العقاري بمحافظة سوهاج، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليوني جنيه، بزعم استثمارها في العقارات من خلال مكتبه الكائن بدائرة المديرية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

المتهم استولى على مليوني جنيه من المواطنين

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من 4 مواطنين لتضررهم من المدعو «ع. ا»، 32 عاما، بعدما استولى منهم على مبلغ مالي بلغت جملته مليوني جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده، كما لم يقم برد أصول المبالغ لأصحابها.

المتهم تعهد برد المبالغ المالية

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة بسوهاج، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

وبعرض المتهم على الجهات المختصة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.