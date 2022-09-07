زراعة 300 شجرة في 5 مدارس بالغربية.. «رئة جديدة للكرة الأرضية»

«رئة جديدة للكرة الأرضية» مبدأ تعمل مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلاله على المشاركة في المبادرة الرئاسية للتشجير بزراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحسين الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، والتوعية بأهمية زراعة الأشجار التي تعد بمثابة رئة جديدة للكرة الأرضية.

تحسين نوعية الهواء

قال المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية حريصة على المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة بعدد من مدارس إدارة قطور التعليمية.

وأشار "حسن" إلى أن أهداف مبادرة 100مليون شجرة ترتكز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الإستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.

وأوضح أنه حريص على المشاركة في تنفيذ المبادرة، وتم مؤخرا في مدارس سملا الثانوية المشتركة، دماط الثانوية المشتركة، قطور الثانوية المشتركة، نشيل الرسمية للغات، العمة الثانوية المشتركة، زراعة 300 شجيرة بالمدارس الخمس.

المحافظة على الغطاء النباتي

وقد أكد وكيل الوزارة، إن هذه المبادرة تأتي في ظل حرص تعليم الغربية على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعارا بدوره في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.