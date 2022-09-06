«التموين»: توجيهات بإنشاء سوق جملة وآخر نصف في كل محافظة

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إن التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ومنذ عشرات السنوات عانت من سوء البنية الأساسية، التي دائما ما تخلق اقتصادا منظما واستثمارات في التجارة الداخلية، ويقصد بالبنية الأساسية المناطق التجارية واللوجستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه منذ أكثر من شهر بإنشاء أسواق منظمة على مستوى الجمهورية.

4 أسواق جملة منظمة

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن عدد أسواق الجملة المنظمة في مصر لا يتعدي الـ4 أسواق، موضحًا أن توجيه الرئيس السيسي لوزارة التموين قضى بأن يكون هناك سوق جملة وآخر للنصف جملة في كل محافظة: «النهاردة الوزير وضع حجر الأساس لنواة أسواق الجملة في محافظة الغربية، والمستهدف يكون عندنا 28 سوق نصف جملة على مستوى الجمهورية لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة، ويسلموا لصغار التجار أو البيع المباشر للمستهلكين»

توفير سلع بتخفيضات تصل لـ25%

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تلك الأسواق توفر سلعا بنسب تخفيضات على الأقل تصل لـ25% عن سعر التجزئة، مشيرا إلى أنه مع تقليل الحلقات الوسيطة بين التاجر والمستهلك يقل سعر التكلفة بشكل ملحوظ: «هيكون فيه تعاون مع الجانب الفرنسي عبر شركة متخصصة في إنشاء مثل تلك الأسواق، وهيكون بكل الأسواق منطقة خدمات متكاملة ومنطقة لوجستية معها أسواق للجملة، وكل حاجة هتتجمع في منطقة واحدة بخدماتها الترفيهية».