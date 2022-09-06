وزير التموين يدشن أول سوق نموذجي «نصف جملة» بمنطقة الدلتا (صور)

دشن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وطارق رحمي محافظ الغربية، وإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري أول سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا، وذلك داخل المنطقة اللوجستية والتجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء أسواق جملة ونصف جملة بكل المحافظات.

وضع حجر أساس السوق النموذجي

وتمّ وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه بحضور المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المطور الرئيسي للمنطقة اللوجستية والمهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمطور التجاري للمنطقة اللوجستية.

افتتاح وصلة الطريق الدولي

كما افتتح وزير التموين وصلة الطريق الدولي، الذي تمّ إنشاؤها بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمنطقة اللوجستية بالغربية وهيئة الطرق والكباري بتكلفة وصلت الى 80 مليون جنيه وهو المدخل الرئيسي إلى المنطقة اللوجستية وتعمل على سهولة الانتقال من المحافظات الى المنطقة التجارية.

ولفت إلى أنَّها تعتبر مدخل جديد الى مدينة طنطا، كما تمّ افتتاح مركز تدريب Matrix Horizon ويوفر خدمة تعليمية متميزة من خلال مناهج علمية تتماشى مع التطور الحادث في العالم وتتناسب مع متطلبات السوق العالمي من خلال اعتمادات رسمية مع شركات عالمية ذات موثوقية كبيرة في العالم مثل شركة CISCO العالمية للشبكات والأمن السيبراني وشركة ORACLE العالمية للتدريب على النظم وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية واللوجستية والمالية والإدارية وتصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، كذلك تمّ افتتاح مركز خدمة سيارات «غبور» ومعرض «مظلوم» بالمنطقة اللوجستية/ التجارية.

وصرح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنَّ سوق نصف الجملة الذي تمّ وضع حجر أساسه اليوم يعد أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا ويأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في أسواق جملة وأسواق نصف جملية بمختلف المحافظات.

مشروعات تجارية

وأشار إلى أنَّه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتمّ عرضها على الرئيس، وأنَّه جار حاليًا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا

وأضاف وزير التموين أنَّ المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة 87 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى أن المنطقة اللوجستية والتجارية بطنطا تضم معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتمّ تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

فيما أوضح إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنَّ استثمارات سوق نصف الجملة بالمنطقة اللوجستية والتجارية بطنطا تصل لـ100 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنَّ هذه المنطقة تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم في نقلة نوعية للمواطن بمحافظات الدلتا، وتمّ إنشاؤها بالتعاون جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة شركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135 ألف متر مربع يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية لتقليل من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا.

ولفت إلى أنَّ المنطقة تضم أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تسهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

فرص استثمارية

وأكّد «عشماوي» أنَّ ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى، التي تمّ طرحها بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.

وأوضح أنَّ هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنَّها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

كما تتضمن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تسهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادي رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، إضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تمّ تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة.