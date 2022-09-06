طريقة الحصول على رقم سري جديد لبطاقة التموين 2022

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الحصول على رقم سري جديد لبطاقة التموين، خاصة بعد توفير وزارة التموين جميع الخدمات التموينية إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين.

خطوات عمل رقم سري جديد لبطاقة التموين

ويمكن عمل رقم سري جديد لبطاقة التموين من خلال إرسال رسالة نصية محتواها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، وأن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية، ومن ثم تأتي رسالة إلى رقم الهاتف المسجل يوجد بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين مع تحديد موعد صرف المقررات التموينية بواسطة رسائل نصية على الهاتف.

خطوات عمل رقم سري جديد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن الحصول على رقم سري لبطاقة التموين من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار خدمة التموين من خلال أيقونة أشهر الخدمات، والضغط على تفعيل بطاقة التموين ثم ابدأ الخدمة، وملء بيانات البطاقة التموينية بما فيها «الاسم- رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين»، إلى جانب ملء بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية مع تحديد صلة القرابة، وأن يوافق المواطن على الشروط والأحكام المتعلقة ببطاقة التموين ويضغط على «التالي»، وتظهر في النهاية رسالة إلكترونية تفيد بأنه تم تفعيل بطاقة التموين بنجاح للمواطن بحيث يمكنه استخدامها فيما بعد في أي وقت.