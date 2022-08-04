أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج.. بينهم عروسان وأطفال وأقارب

وقع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نصف نقل تحمل مواشي كانت في طريقها لمركز فرشوط بمحافظة قنا، وسيارة ميكروباص كان تتجه من محافظة أسيوط لمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك عند وصلة «الغنايم - جهينة» بالطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 4 آخرين.

وضمت قائمة ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج أقارب، من بينهم أب ونجله وأبناء عمومته وشقيقه، كانوا في طريق عودتهم من أحد الأطباء بمحافظة أسيوط لعلاج الأب من جلطة بالمخ، وكذلك عروس وزوجها ووالدتها، كانوا بطريق عودتهم من طبيب أيضًا بمحافظة أسيوط، لعلاج الأم من مشاكل صحية بمفصلي الزراعين، فضلا عن وجود أطفال بين الجثث.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتم التعرف على أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج عن طريق أوراقهم الثبوتية ليتم إعلام ذويهم، والتواصل معهم، وأوصى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الجثث لذويهم، وتقديم أفضل رعاية صحية للمصابين بعد نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، بينما نُقل الضحايا للمشرحة بمستشفيات سوهاج العام والمراغة المركزي وطهطا المركزي وجهينة المركزي، حيث تم وضع الجثث تحت تصرف جهات التحقيق حتى تم التصريح بدفن الجثث وتسليمها إلى ذويهم.

أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج

ووفقا لبيان مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، فإن أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج الذين تم التعرف عليهم هم أسماء كريم رمضان حسين، 25 عاما، ومحمد علي، 37 عاما، ومصطفى علي محمد، 34 عاما، وسعاد عبد الستار علي، 60 عاما، ومها خالد محمود، 25 عاما، وسيد حساني إبراهيم، 47 عاما، وحمادة عبدالفتاح أحمد، 36 عاما، ونور سيد برعي، 38 عاما، وجابر حنفي محمد علي، 50 عاما، وأحمد عبدالسميع محمد أحمد، 21 عاما، ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، وعبدالرحيم شعبان عبده أحمد، بينما يوجد عدة جثث مجهولة الهوية.

تسليم ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج لذويهم

وتسلم أهالى محافظة أسوان جثث ذويهم لمواراتها الثرى، وتكفلت مؤسسة «جبر الخواطر» بمركز المراغة بمحافظة سوهاج بأكفان الجثث، وكذلك توفير سيارات تكريم الموتى لنقل الجثث لمحافظتي أسوان وقنا.