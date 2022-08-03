«التضامن»: صرف 50 ألف جنيه للمتوفي في حادث الطريق الصحراوي بسوهاج

وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن بسوهاج، بسرعة تحرك فرق الإغاثة إلى موقع حادث الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، والذي أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف جهود مديرية تضامن سوهاج لمساعدة أسر الضحايا وقدمت التعازي لأسر المتوفين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية كافة.

صرف 50000 جنيه للمتوفي

وقررت الوزارة صرف مبلغ 50000 جنيه لـ رب الأسرة المتوفي، ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة.

وجار المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج للمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.