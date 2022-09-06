التموين: سوق مركزي بالإسماعيلية على مساحة 107 أفدنة بالتعاون مع فرنسا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منطقة طنطا اللوجيستية، تأتي ضمن 18 مشروعا تنمويا، جرى البدء في تنفيذها منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة 87 فدانا وبها 18 نشاطا تجاريا ولوجستيا وسوقيا وتخزينيا، وتعد من أكبر المناطق التجارية على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ الأنشطة بها بنسبة 95%، وبها مركز تجاري ضخم.

افتتاح منفذ لدخول السيارات لمنطقة طنطا اللوجيستية

وأوضح «عشماوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه اليوم جرى افتتاح منفذ لدخول السيارات لمنطقة طنطا اللوجيستية، عن طريق مصر الإسكندرية الزراعي، لافتا إلى أن المنقطة بها أكبر سوق للسلع الغذائية ومعارض السيارات والسيراميك والأدوات المنزلية الكهربائية، بالإضافة لمنطقة متخصصة في الدواء والصناعات الكيميائية والعديد من الأنشطة التجارية.

التموين: 40 ألف فرصة عمل بالمنطقة اللوجيستية في الغربية

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، إلى أن اختيار موقع منطقة طنطا اللوجيستية جاء لتخدم 5 محافظات وتوفيرا لانتقالات المواطنين من المحافظات إلى القاهرة، وتخدم المنطقة مايقرب من 10 مليون مواطن وهم سكان المحافظات المحيطة وتتيح مايقرب من 40 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في المناطق التجارية اللوجيستية وأسواق الجملة ونصف الجملة.

سوق مركزي على مساحة 107 فدان

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسقيا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق مركزي على مساحة 107 فدان باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وسيوفر الخضر والفاكهة من الجيل الثالث على غرار الأسواق الأوروبية وسيتم إنشاؤه بالاسماعيلية.