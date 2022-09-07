طقس اليوم في البحيرة.. شبورة مائية خفيفة ونشاط للرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، حارًا رطبًا نهاراً، مائل للحرارة رطبًا ليلاً، على كافة الأنحاء، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس اليوم في البحيرة، سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقسًا غانمًا جزئيًا، ونشاطًا للرياح أحياناً، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأربعاء، العظمى 32 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى 35 درجة مئوية مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، وأصدرت الجهات المعنية تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر في أثناء القيادة، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح في أثناء السير على الطرق الرئيسية «الزراعي، الصحراوي».