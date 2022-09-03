طقس اليوم في البحيرة.. حار رطب نهارا والعظمى 32 درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلاً، على كافة مدن ومراكز المحافظة.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية وسط تكون للشبورة على مدن ومراكز المحافظة، لاسيما على الطرق الرئيسية «الزراعي، الصحراوي».

حالة الموج في شواطئ مدينة إدكو

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط، في شواطئ إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالًا كبيرًا من المصطافين، كما وجهت الجهات المعنية بمحافظة البحيرة مديرية الصحة بتوفير عدد من العيادات الطبية المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين أثناء تواجدهم على الشاطئ.

وتعمل العيادات الطبية على إنقاذ حياة المصطافين، من خلال تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة؛ في حال تعرض أحدهم للغرق.

طقس الغد في البحيرة

وبالنسبة لطقس الغد، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون طقس غدًا في البحيرة يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس غانم جزئيًا، ونشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلًا.