طقس اليوم في البحيرة.. حار رطب خلال ساعات النهار مع نشاط للرياح

طقس اليوم في البحيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلاً، على جميع مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحا، دون أن تؤثر على الرؤية على الطرق.

طقس اليوم في البحيرة

أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة، غانم جزئيا، مع نشاط للرياح أحيانا، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلا.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (2: 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

واصلت درجات الحرارة في البحيرة، انخفاضها، إذ سجلت العظمى اليوم الإثنين، 32 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 23 درجة مئوية، مع تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة.

إقبال متوسط على شواطئ ادكو

تشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إقبالا متوسط من المواطنين، في حين اتخذت الجهات المعنية عددا من التدابير لحماية المصطافين، من أهمها توفير عيادات متنقلة بالشواطئ للكشف على المصطافين، وتقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية في حالة تعرض أحدهم للغرق.