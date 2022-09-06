طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، على جميع مدن ومراكز المحافظة، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحا، وطقس غائم جزئيا.

نشاط للرياح يقلل الإحساس بالحرارة

أوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يشهد نشاطا للرياح أحيانا، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، خاصة في ساعات الليل.

ويشير خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

طقس اليوم في البحيرة.. درجات الحرارة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى في البحيرة اليوم، تسجل 32 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 23 درجة، لتشهد المحافظة انخفاضا طفيفا في الحرارة، حيث بلغت القصوى لها خلال الأيام الماضية 35 درجة مئوية، كما شهدت مدن ومراكز المحافظة أيضا تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو إقبالا كبيرا من المصطافين على مدار الأيام، ووجهت الجهات المعنية في البحيرة، بتوفير عدد من العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين على الشاطئ، وعمل الإسعافات الأولية في حال تعرض أحدهم للغرق.