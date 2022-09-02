طقس اليوم في البحيرة.. غائم جزئيا وشبورة خفيفة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس اليوم في البحيرة، موضحة أنه حار رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة يشهد تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحاً، وطقس غانم جزئياً، مع وجود نشاط للرياح أحياناً على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً.

حالة الطقس في شواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، 32 درجة للعظمى مئوية وبلغت الصغري 24 درجة، وتشهد درجات الحرارة ثباثا نسبيا خلال الأيام الماضية بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة في في أيام الأجازة الأسبوعية، لذا اتخذت الجهات المعنية عدداً من الإجراءات أهمها توفير عيادات متنقلة تجوب الشاطئ لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصطافين.