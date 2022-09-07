أحمد سعد: الخوف هو أساس أي إبداع.. ومبسوط إني فكيت شفرة الأذن المصرية

أبدى الفنان أحمد سعد سعادته بما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه استطاع فك شفرة الأذن المصرية قائلًا: «بصراحة اتبسطت قوي وده شيء بالنسبة لي أكبر بكتير والأذن المصرية دي تاريخ وفي كل علامة فيها عدة علامات والأغاني الشعبي فيها عدة علامات»، مشيدًا باستقبال الجمهور له وتقبله في أغاني «عكس بعض».

وضرب سعد مثلًا خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» بأغنية «بحبك يا صاحبي» وغنائه لأغانٍ رومانسية بعدها واستقبال الجمهور له في الأغنيتين، رغم أنهما مختلفان و«عكس بعض»، لافتًا إلى أن الجمهور متسع الخيال والأفق ليستطيع أن يستوعبه هنا وهنا.

وأكد سعد أن الخوف هو أساس أي إبداع قائلًا: «الخوف هو أساس أي إبداع انتهى وفيه مليون حاجة نزلت للناس وجت لناس كأفكار وخافت تعملها وقالت لا مش شبهي ولا لوني وبقيت انت بتعمل كذا بس».

حبه للأغاني الشعبية

وأبدى أحمد سعد محبته للأغاني الشعبية «أنا بحب الشعبي بحبه قوي واتربيت وسط ناس شعبيين وأنا منهم وبحب الأغاني اللي بيحبوها ويرقصوا عليها ويتفاعلوا معاها».