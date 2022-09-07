عاجل.. إصابة 25 شخصًا في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق العين السخنة

أصيب 25 شخصًا في حادث مروّع، اليوم الأربعاء في محافظة السويس، إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق العين السخنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث من قائدي السيارات بطريق السخنة

وتلقى مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق، بلاغا من قائدي السيارات على طريق (السويس – العين السخنة)، يفيد بوقوع اصطدام لسيارة أتوبيس مع أخرى نقل، وعلى الفور وجه مدير المرفق بسيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم استقبال الطوارئ، استقبل 25 مصابًا في الحادث، وحالتهم وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم.