صور اللحظات الأولى لحادث طريق «العين السخنة السويس».. 5 ضحايا و50 مصابا

جثث 5 أشخاص غارقة في الدماء، وعلى بعد سنتيمترات قليلة قرابة 50 شخصًا يتألمون جراء إصاباتهم بجروح وكسور ومتنوعة، فيما تعالت الصرخات، ومطالب بالمساعدات، توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين، تلك اللقطات الأولى من حادث انقلاب حافلة «أتوبيس» نقل ركاب مكون من طابقين، على طريق «العين السخنة / السويس»، وسط سماع دوي صوت سيارات الشرطة والإسعاف.

تنشر «الوطن» تفاصيل اللحظات الأولى لمصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انقلاب أتوبيس على طريق السخنة / السويس.

بلاغ بانقلاب أتوبيس

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب حافة «أتوبيس» مكونة من طابقين محملة بالركاب على طريق العين السخنة / السويس، ووجود عدد كبير من الضحايا والمصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث السويس اليوم، وتبينّ مصرع 5 أشخاص من مستقلي الحافلة وإصابة 50 آخرين في الحادث، فيما جرى استدعاء سيارات الإسعاف، وقوات المرور، للتعامل مع المصابين والحادث، والذين كانوا في طريقهم لقضاء يوم ترفيهي بأحد الفنادق بمدينة الجلالة، إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، وفقد السيطرة على الحافلة التي انقلبت على جانبها في منتصف الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف السويس، بـ25 سيارة إسعاف إلى مكان حادث طريق العين السخنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، كما جرى نقل الجثث إلى مشرحة نفس المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

وتقوم قوات مرور السويس، بإزالة آثار الحادث، وتعديل وضعية الحافلة المنقلبة، ووضعها على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.