ننشر أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة.. 7 عمال حالتهم مستقرة

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ استقبل 7 عمال مصابين، نتيجة حادث تصادم سيارة أتوبيس ميني باص في الحاجز الخرساني، وأجرى الأطباء الفحوصات المطلوبة للمصابين، قبل تسكينهم في الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، كل مصاب حسب حالته، موضحا أن أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة وبيانتهم تشير أنهم جميعاً من خارج محافظة السويس.

أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة

وتابع المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في حادث تصادم أتوبيس مينى باص بالحاجز الخرساني، حالتهم مستقرة وتنوعت إصاباتهم بين كسور الأطراف وكدمات وسحجات بالجسم، وليس بينهم أية حالات خطرة أو تستدعي النقل إلى مستشفيات أخرى سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأوضح المصدر أن أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة، هم: محمد صابر عبدالعال حسن 25 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن 30 سنة مقيم بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، إسلام محمد عبدالقادر 32 عامًا مقيم بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن من بين أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة السيد جمعة الحويطي 19 سنة مقيم بمحافظة المنوفية، ومحمود عيد شحاتة 25 عامًا مقيم بالمنيا، وهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتابع المصدر أن أسماء المصابين في حادث طريق العين السخنة تضمنت أيضاً إبراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن 34 عامًا مقيم بالشرقية، مصاب بكسر في الذراع وسحجات بالجسم، ومحمد مسعود محمد 30 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بلاغ بالحادث

كان قائدو السيارات على طريق العين السخنة بالسويس قد أبلغوا مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق، بوقع اصطدام ميني باص، بالحاجز الخرساني أمام شاطئ ضي القمر في اتجاه السويس، ووجه مدير المرفق 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي.