أسماء ضحايا حادث العين السخنة.. 5 جثث مجهولة و43 مصابًا

قالت مصادر أمنية وطبية مسؤولة في السويس إن الجثث الخمسة في حادث انقلاب أتوبيس العين السخنة لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن.

وأضافت المصادر أنّ فريقًا من المباحث الجنائية يجري تحرياته حول الواقعة للتوصل إلى هوية المجني عليهم بعد تحديد أعمارهم التقريبية، فيما نُقل 43 مصابًا إلى مستشفى السويس لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ25 سيارة إسعاف نقلت جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام، مع رفع حالة الطوارئ في المستشفى إلى الدرجة القصوى، واستدعاء كل الأطقم الطبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- سدرة سيد محمود، 8 سنوات - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الذراع اليسرى.

2- بلال سيد محمود، 9 سنوات - القاهرة - اشتباه نزيف داخلي في المخ، وجروح متفرقة بالجسم.

3- فرح وليد السيد، 14 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

4- آلاء أحمد عطية، 14 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح متفرقة بالجسم.

5- فاطمة أحمد عطية، 24 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

6- شيرين أحمد حسن، 43 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالذراع اليسرى.

7- جنا عمر شوقي، 16 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

8- شروق فؤاد أحمد، 18 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

9- عزة محمد عبدالحميد، 36 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

10- صفاء مجدي محمد، 36 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح متفرقة بالجسم.

11- جنا مرسي إبراهيم، 19 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح متفرقة بالجسم.

12- إبراهيم محمد السيد، 35 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

13- غادة نبيل عبدالفتاح، 50 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالعمود الفقري.

14- سارة سامح محمد، 20 سنة - الجيزة - اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

15- رحمة سامح محمد، 18 سنة - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف الأيسر.

16- محمد جمال محمد، 30 سنة - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

17- إيمان عبدالعزيز صابر، 34 سنة - القاهرة - اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

18- محمد إبراهيم عبدالعظيم، 44 سنة - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

19- مالك محمد إبراهيم، 7 سنوات - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

20- شريف محمد إبراهيم، 12 سنة - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

21- أحمد سامح محمد، 25 سنة - الجيزة - اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

22- آية مصطفى عبدالرازق، 30 سنة - القاهرة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم.

23- مجهولة الاسم (سيدة) - 30 سنة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفى- تم تحويلها للمشرحة) مستشفى السويس العام.

24- مالك ضياء السيد، 14 سنة - القاهرة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم.

25- مجهولة الاسم (سيدة) 20 سنة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفى- تم تحويلها للمشرحة) مستشفى السويس العام

26- عمرو سامح محمد (يحمل جنسية فنلندية)، 25 سنة - الجيزة - جرح متهتك بالرأس 5 سم وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

27- سماح خميس سليمان، 45 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري، اشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح متفرقة.

28- سماح أشرف علي، 26 سنة - القاهرة - اشتباه كسر بالحوض والضلوع (سيدة حامل).

29- رؤى ضياء الدين السيد، 12 سنة - الجيزة - اشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

30- مجهولة الاسم (سيدة)، 30 سنة - الجيزة - اشتباه نزيف داخلي بالمخ (وفاة داخل المستشفى - تم تحويلها للمشرحة).

31- فاطمة محمد أحمد، 36 سنة - القاهرة - اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

32- رانيا هاني أحمد - 14 سنة - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

33- يارا هاني أحمد، 10 سنوات - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

34- خالد نبيل عبد الفتاح، 56 سنة - الجيزة - اشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

35- بسنت مصطفى كامل، 29 سنة - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

36- هند أشرف محمد، 26 سنة - القاهرة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

37- ريم خالد نبيل، 30 سنة - الجيزة - اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

38- سهام أحمد عثمان، 45 سنة - الجيزة - اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

39- زين أحمد عادل، 3 سنوات - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

40- شيماء أحمد حسن، 37 سنة - القاهرة - اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

41- محمود أحمد عطية، 26 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

42- إيمان حسن محمد، 55 - الجيزة - اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

43- شهد ضياء الدين خليفة، 16 سنة - الجيزة - جروح وكدمات وسحجات بالجسم.