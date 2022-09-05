انطلاق «منتدى الشرق» في روسيا بمشاركة بوتين ووفود من 40 دولة

انطلقت اليوم، في مدنية فلاديفوستوك، التي توجد في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية، وفقًا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وفود دولية

ويشارك في الحدث وفود من أكثر من 40 دولة، ويتوقع أن يجذب أكثر من 4 آلاف مشارك، وستستمر فعاليات المنتدى المنعقد في نسخته السابعة حتى يوم الخميس القادم، كما يضم فعاليات اقتصادية وثقافية ورياضية بالتزامن مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي، وسط مشارك مختلطة، إذ سيشارك الضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر سيشارك عن بعد بواسطة الإنترنت.

ومن ضمن الذين سيحضرون الجلسة العامة رؤساء وزراء ميانمار وأرمينيا ومنغوليا ورئيس المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، على أن يشارك عبر الفيديو في الجلسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه.

عالم متعدد الأقطاب

وفي السياق ذاته، يقود الموضوع الرئيسي للمنتدي «نحو عالم متعدد الأقطاب لعلميات التغيير العالمية»، التي تؤدي إلى تشكيل نموذج اقتصادي جديد، كما يوفر فرصة للحوار مع جميع الأطراف المهتمة.

ويشمل برنامج أعمال منتدي الشرق الاقتصادي، الذي نشر على الموقع الرسمي للمنتدي اليوم، أكثر من 70 حدثًا بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

ويتضمن المنتدى جلسات حوار «روسيا والهند»، «روسيا وفيتنام»، «روسيا وآسيان»، بالإضافة إلى اجتماع لمجلس الأعمال الروسي الصيني ومؤتمر حول الاستثمار والتجارة في منطقة القطب الشمالي.

كلمة لـ فلاديمير بوتين

كما يعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية، لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.

ومن أبرز أحداث المنتدى مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفعالية، إذ أنَّه في الجلسة العامة للمنتدى يوم الأربعاء المقبل، سيلقي كلمة يتحدث فيها عن الأحداث الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحول تنمية الشرق الأقصى.