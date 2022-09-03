الكرملين ينفي لقاء بوتين ورئيس الوزراء المجري خلال زيارته لموسكو

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، انعقاد لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارة الأخير لموسكو، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

يذكر أن السلطات المجرية أعلنت في وقت سابق عن حضور «أوربان» جنازة الزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف، وكتب سكرتير الدولة المجرية للاتصالات في تغريدة على تويتر إن «أوربان» يريد أن يحيي ذكرى الراحل ميخائيل جورباتشوف.

قصف صاروخي روسي على مدينة خاركيف

وفي سياق منفصل، تعرضت منطقة «نوفوبافارسكي» في مدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، لهجوم صاروخي من قبل القوات الروسية، كما سقط صاروخ على المنطقة القريبة من مدرسة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

انفجار قرب إحدى المدارس

من جهته أعلن رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريكوف، عبر تطبيق «تليجرام»، وقوع انفجار بالقرب من إحدى المدارس نتيجة القصف الروسي المستمر، مشيرًا إلى تحطم نوافذ المدرسة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.