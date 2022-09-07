إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المحافظات.. اعرف التخصصات

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري بشتى الطرق الممكنة، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمعنية المختلفة في تطوير الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن، لاسيما في القرى النائية والمحافظات الأكثر احتياجا، إذ تهتم بتطوير الجانب التعليمي والجانب الخدمي والجانب الصحي وغيره من الجوانب المختلفة التي من شأنها التأثير في حياة المواطن بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، تطلق اليوم الأربعاء، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددًا من القوافل الطبية في بعض المحافظات من أجل توفير الكشف والعلاج للمواطن بالمجان، ويأتي ذلك بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، وتضم القوافل الطبية عددًا من التخصصات الطبية المختلفة مما يوفر حالة من الكشف الشامل للمواطن.

أماكن قوافل حياة كريمة الطبية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، أن المحافظات تشهد اليوم انطلاق 13 قافلة طبية، بالتعاون بين «حياة كريمة» والوزارة، والتي من المقرر أن تتواجد في مناطق مختلفة وهم:

- البصالى مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

- الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

- عبدالسلام عارف مركز التحرير محافظة البحيرة.

- مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- تفتيش الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية.

- الإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- حاجر بني سليمان محافظة بني سويف.

- وادى ميعر - وادي أبو حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء.

- المعهد الازهري بالشلوفة مركز حي الجناين محافظة السويس.

- كفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية.

- النواهض مركز ابو تشت محافظة قنا.

- هاشم عسيري مركز دار السلام محافظة سوهاج.

- جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح.

التخصصات الطبية للقوافل

وتضم القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كرمية» عددًا من التخصصات الطبية المختلفة التي من شأنها خدمة المواطن، إلى جانب توافر صيدلية يوجد بها أنواع العلاج المختلفة، التي تصرف للمواطنين بالمجان، كما يتم نقل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وجاءت التخصصات في القوافل على النحو التالي:

- التحاليل الطبية.

- الأشعة.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- الأطفال.

- النساء والولادة.

- الجراحة.

- الجلدية.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- العظام.

- الرمد.

- القلب.

- الأسنان.