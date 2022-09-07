بوتين يحذر من تفاقم أزمات الغذاء العالمية: الغرب يتصرف بمنطق الاستعمار

قال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إن معظم صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا، تم تصديرها إلى أوروبا، وليس إلى الدول الفقيرة، وفقا لما نقلته «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل.

تفاقم أزمات الغذاء العالمية

حذر بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد حاليا في مدنية فلاديفوستوك الروسية، الواقعة في أقصى الشرق، من تفاقم أزمات سوق الغذاء العالمي.

وأضاف: «ما زال الغرب يتصرف بمنطق الدول الاستعمارية»، متابعا: «في العام المقبل سيصل التضخم في روسيا إلى المستوى الذي نستهدفه».

بوتين: الغرب خالف مبادئ الاقتصاد العالمي

وأشار الرئيس الروسى، إلى أن أحد أبرز أسباب التراجع الاقتصادي في أوروبا، هو قرارهم قطع العلاقة مع روسيا، قائلا: «الدول الغربية خالفت كل مبادئ الاقتصاد العالمي».