إنقاذ فتاة سقطت من عبّارة في مياه النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، من إنقاذ فتاة عشرينية، من الموت؛ إثر سقوطها في مياه النيل، أثناء استقلالها العبارة النهرية، بقرية الخزندارية، دائرة مركز شرطة طهطا، وجرى نقلها إلى المستشفى عام طهطا بسوهاج لتلقي العلاج، وعمل الإسعافات اللازمة، وتسليمها إلى ذويها.

سقوط فتاة عشرينية بنهر النيل

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة عشرينية في نهر النيل، من العبارة النهرية التي تربط بين قرية الخزندارية شرق والبر الغربي لنهر النيل بطهطا دائرة المركز.

الفتاة على قيد الحياة

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتم إنقاذ الفتاة على قيد الحياة، ونقلها إلى المستشفى عام طهطا بسوهاج لتلقي العلاج، وعمل الإسعافات اللازمة، وتسليمها إلى ذويها بمركز طهطا شمال المحافظة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.