سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بالبنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، مستويات مستقرة بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقا للمعلن من البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، حيث بلغ المتوسط السعري لعملة المملكة 5.1057 جنيه للشراء و5.1276 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة في تقرير يومي، ونعرض فترة التعاملات الصباحية كالتالي؛

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لا يزال سعر الريال السعودي يتداول أمام الدولار الأمريكي عند 0.27 دولار صباح اليوم، الأربعاء، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظي للبورصات العالمية للعملات.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

وعلى صعيد البنوك الحكومية، يُباع سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل أكبر مصرف حكومي في مصر؛ البنك الأهلي المصري، عند 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، لا يزال سعر الريال السعودي أمام الجنيه مستقرا بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات الصباحية.

وبالنسبة للبنوك الخاصة والإسلامية؛ تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعدد منها خلال فترة التعاملات الصباحية؛

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

يعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 5.10 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول بالسوق المحلي.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك فيصل الاسلامي

وعند 5.10 و5.13 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال أمام الجنيه بفروع بنك فيصل الاسلامي، صباح اليوم الأربعاء.

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم

ووصل أعلى سعر شراء للريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك أبو ظبي الاسلامي، حيث يباع بـ5.12 جنيه خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم.

أدنى سعر شراء للريال السعودي

وفي المقابل، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أقل سعر شراء بفروع المصرف المتحد، بسعر 4.95 جنيه.