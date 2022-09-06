سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم.. بـ5.12 جنيه في بنكي الأهلي ومصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، إذ استقر السعر عند 5.12 جنيه للبيع في أغلب البنوك.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.12 جنيه للبيع و5.12 للشراء، وفي البنك الأهلي المتحد بـ5.12 جنيه للبيع و5.11 للشراء، بينما في بنك مصر بـ5.12 جنيه للبيع، و5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، نحو 5.12 جنيه للبيع، و5.10 للشراء، وكذلك في بنك بلوم، بينما جاء سعر الريال السعودي في بنك المشرق أعلى عند 5.14 جنيه للبيع، و5.10 للشراء، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الريال السعودي 5.12 جنيه للبيع، و5.10 للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك فيصل

في بنك فيصل الإسلامي، بيع الريال السعودي بـ5.12 جنيه، وبلغ سعر الشراء 5.10 جنيه، وكذلك في بنوك: HSBC، المصرف العربي الدولي، أما سعر بيع الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني فكان 5.14 جنيه و5.09 للشراء، وفي بنك الأسكندرية، سجل سعر الريال 5.12 جنيه للبيع، و5.09 للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قطر

وبلغ سعر بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 5.14 جنيه، و5.08 للشراء، أما بنك قناة السويس فكان أرخص في سعر البيع بواقع قرش واحد عند 5.13 جنيه، و5.08 للشراء، في حين يبيع بنك قطر الوطني الريال السعودي بسعر 5.12 جنيه، ويشتريه بـ5.06 جنيه، أما في البنك العقاري المصري العربي، بيع بـ5.12 جنيه، ويشتريه بـ4.99 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبوظبي

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي 5.14 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، أما بنك البركة، فيبيع الريال السعودي بسعر 5.12 جنيه، ويشتريه بـ4.98 جنيه، وبنك أبوظبي التجاري بـ5.13 جنيه للبيع و4.98 للشراء.