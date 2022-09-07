تفاصيل وفاة أب لـ3 أطفال أثناء الصلاة بالمنوفية: كان يدعو بحسن الخاتمة

ترك ثلاثة أطفال ورحل أثناء أدائه صلاة الفجر في مسجد بالمنوفية، هكذا ودع الشاب مؤمن أبو الغيط زيادة، الحياة ليسقر في دار الآخرة ويكون آخر مشهد له قبل وفاته، السجود ومناجاة ربه لكن صعدت روحه إلى بائها وسط صدمة الجميع.

يحكي محمد سعد، أحد أقارب الشاب المتوفي، أن الفقيد كان يصلي الفجر في مسجد بقرية طوخ طنبشا في مركز بركة السبع محافظة المنوفية، وأثناء سجوده سقط على حانبه الأيمن متوفيًا، مضيفًا أن الفقيد كان دائمًا ما يواظب على أداء الصلوات ولا يتأخر عنها، فضلًا عن أنه كان محبوبًا من الجميع.

تفاصيل وفاة شاب أثناء صلاة الفجر في المنوفية

وأضاف "سعد" في حديثه لـ"الوطن"، أن قرية طوخ طنبشا بالكامل حزينه على وفاة مؤمن أبو الغيط زيادة، وخرج الأهالي لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن حسن خاتمة "مؤمن"، وحسن خلقه ومحبة الجميع له وتأثرهم بوفاته، مشيرًا إلى أنه كان أبًا لثلاثة أبناء صغار، وكان بارًا بوالده، ودائما ما كان يدعو بحسن الخاتمة.

حزن في طوخ طنبشا لوفاة شاب أثناء صلاة الفجر

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، لوفاة الشاب "مؤمن" في أثناء صلاة الفجر، وأكد عدد من شباب قرية طوخ طنبشا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهم مصدومين لوفاته موضحين أنه كان دائما ما يواظب علي أداء الصلاة وكان يحب الجلوس مع أسرته وأبنائه وكان بارًا بأهله.