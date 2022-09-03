تأجيل محاكمة طالب متهم بابتزاز فتاة مريضة بالسرطان وأسرتها في المنوفية

قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا تأجيل أولى جلسات الاستئناف في محاكمة المتهم بالابتزاز الإلكتروني لسيدة وابنتيها، إحداهما كانت مريضة سرطان تدعى مريم وحيد النوحي، وتوفيت على أثر ما تعرضت له، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.

محامي الأسرة يكشف التفاصيل

وأكد محمد مسلم، محامي الطالبة المتوفاة مريم وحيد النوحي وأسرتها، أن اليوم شهد أول جلسات الاستئناف لحكم أول درجة في المحكمة الاقتصادية والذي قضى بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 6 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم المرافعة من الطرفين وتقديم المستندات بحضور المتهم، وبعد دفع الكفالة تم إخلاء سبيله.

وأضاف «مسلم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من طرفي القضية إلى المحكمة، بعد أن رفض المجني عليهم الصلح في الواقعة، وأكدوا على ذلك أمام المحكمة.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، مُعلمة، محضرًا تتهم فيه «أ. خ» طالب جامعي، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صورا خاصة لهن والتشهير بهن عبر صفحات السوشيال ميديا، وقضت المحكمة الاقتصادية في أول درجة، بحبس المتهم ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.