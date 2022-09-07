تعرف على شروط وآليات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023/2022

يرغب العديد من طلاب وطالبات التعليم الأزهري، في الانتقال والتحويل من معهد إلى آخر، إذ وضع قطاع المعاهد الأزهرية، شروط وضوابط للتحويل بين المعاهد في جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ضوابط وشروط وآليات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023/2022، إذ أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، الفرصة لأولياء الأمور والطلاب لتقديم طلبات التحويل بداية من الشهر الجاري عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، على النحو التالي:

شروط وآليات التحويل بين المعاهد الأزهرية

- في البداية، يجب أن يتوجه ولي أمر الطالب إلى المعهد المقيد به، وذلك لطلب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يسجل ولي الأمر دخوله عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطلب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط مباشرة من هنا.

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد، وإعطاء الموافقة في حال قبول تحويله، أو إبداء السبب في حالة الرفض.

-عند قبول الطلب المقدم من ولي الأمر، يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- بعد ذلك، يطبع ولي الأمر نسختين من طلب التحويل المقدم إلكترونيًا، وذلك لسحب الملف والتقديم إلى المعهد المحول إليه.

طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية إلكترونياً

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية في استقبال طلبات التحويل بين المعاهد على مستوى الجمهورية إلكترونيًا في 5 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، وسعي الأزهر الشريف في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، الذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيير.