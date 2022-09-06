رابط نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية الأزهرية 2022

يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية، خاصة بعد أن اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية، ونتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية لدول (تنزانيا- تشاد- نيجيريا- النيجر- إندونيسيا- العراق- الصومال) للعام الدراسي 2021/2022م.

وأعلن الأزهر الشريف أنه يمكن الحصول على رابط نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية، من خلال بوابة الأزهر الشريف هنا.

وأكد الأزهر أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث الإسلامية بلغت 74.08%، أما نسب النجاح في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للدورين بلغت 74.08%.

نتيجة امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية لمعاهد البعوث

وجاءت نتيجة امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية لمعاهد البعوث تبلغ نسبة النجاح فيها (82.64%) ونسبة النجاح العامة للدورين (82.64%).

وأشارت إلى أن امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية، شهدت حضور 1132 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 62.48%.

وأعلنت تقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الدول لأول بالشهادة الإعدادية بمدينة البعوث الإسلامية، حضر منهم 912 طالبًا، موضحة أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث بلغت ‏44 %.

وأشارت إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تقدم لأدائها 602 طالبًا حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54%.‏

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية الأزهرية ينتظرون إعلان نتيجة الدور الثاني خاصة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر الجاري.