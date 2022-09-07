4 خطوات لاستلام خط «we» مجانا لمستفيدي «تكافل وكرامة».. هيوصلك لحد البيت

قال ياسر عبدالسلام، مدير عمليت تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تسليم كروت «ميزة» للمستفيدين بالمنازل منعا للزحام والتكدس وللتسهيل على المواطنين، سواء المسنين أو ذوي الهمم، موضحا استلام خط «WE» المجاني.

أضاف مدير عمليات تكافل وكرامة، في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بمجرد ما يتم تسليم الكارت للمستفيد، يتم التأكيد على السيستم داخل الوزارة بأن العميل تسلم كارت ميزة .

أشار «عبدالسلام»، إلى أن العميل يمكنه تسلم خط «وي»، حيث تظهر بياناته على السيستم بأنه تسلم الخط وكذلك بطاقة «ميزة»، موضحا أن الشركة تتوجه ثاني يوم بمجرد تلقي الرسالة لتسليمه الرقم السري، مؤكدا أن المستفيد بعد استلام الرقم السري يمكنه الصرف من أي ماكينة « atm»، أو من أقرب مكتب بريد.

تسليم كارت «ميزة» بصورة بطاقة الزوجة والزوج

من جانبه أشار عبد الله سعد، مندوب توصيل كروت «تكافل وكرامة» للمنازل إلى أنه يتم تسليم كارت «ميزة» بصورة بطاقة الزوجة وبطاقة الزوج، بعد التأكد من صحة الرقم القومي الخاص بالعميل، ثم يوقع المستفيد بأنه تسلم الكارت، ويتم فتحه وتسليمه له.

خطوات حجز خط «وي»

وأعلن خطوات حجز خط «وي»، حيث جاءت كالتالي:

- لمستفيدي تكافل وكرامة يتم الحجز الإلكتروني على الرابط التالي، للحصول على خط، لتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE.

- يتم إرسال كلمة خط على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بمصروفات توصيل رمزية.

- عقب استقبال الرسالة بكلمة «خط»، يتم الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت.

- على الخط مكالمات ودقائق مجانية.