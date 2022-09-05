طريقة تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2022.. اعرف الخطوات

يبحث الكثيرون من مستفيدي الدعم النقدي عن طريقة تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2022، تزامنًا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع 250 ألف بطاقة ذكية «ميزة» للمستفيدين الجدد من برنامج «تكافل وكرامة»، على أن يتم مواصلة التوزيع خلال شهر سبتمبر الجاري، حتى يستفيد في ميعاد الصرف 500 ألف أسرة جديدة، مشيرة إلى أن توزيع بطاقات ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة يكون من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها.

كيفية تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، خطوات تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

- بعد أن يتسلم المستفيد، البطاقة الذكية يمكنه الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

- فس حالة عدم معرفة المستفيد تفعيل الكارت، يذهب المستفيد من تكافل وكرامة بالذهاب إلى وحدة «الشئون الاجتماعية»، الأقرب له لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة.

- يفعل الموظف بالإدارة الاجتماعية، الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من الدعم.

- في حال تفعيل الباركود بالبطاقة، يتم تنشيط فيزا ميزة.

- يستفيد صاحب البطاقة من الرصيد المتواجد في ميزة تكافل وكرامة بعد تفعيلها.

تسليم فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة بالمنازل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة بالمنازل، بهدف التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهل المواطن للحصول على الخدمة بشكل لائق دون زحام أو انتظار.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليًا 25 مليار جنيه.