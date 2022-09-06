محافظ الجيزة يكلف بإدراج نزلاء إحدى دور الرعاية في معاش «تكافل وكرامة»

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دار الأمير لرعاية المسنين بمركز ومدينة كرداسة التابعة لمؤسسة مفرح القلوب، وذلك للاطمئنان على توفر كل سبل الراحة للنزلاء بالدار وتلبية مطالبهم، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام وبحضور الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.

وقال اللواء أحمد راشد خلال الزيارة اليوم الثلاثاء، إن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والمساندة لجموع المسنيين، وكبار السن باعتبار أنه حق أصيل لهم علينا جميعًا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الجميع يتحمل مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، قائلًا: «زيارة دور المسنين ورعاية النزلاء واجب علينا»، وتحدث المحافظ مع نزلاء دار الأمير وأعرب عن سعادته بالالتقاء بهم اليوم ويحرص دائمًا على الاطمئنان عليهم متمنياً لهم دوام الصحة والعافية مشيداً بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، وقدم الشكر لجميع القائمين عليها.

وطالب المحافظ من مسؤولي الدار الاستمرار على هذا المستوى، ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كل مطالبهم.

كما وجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببحث إجراءات إدراج نزلاء الدار فى معاش «تكافل وكرامة»، وذلك وفقًا للشروط المحددة لذلك باعتبارهم من الحالات الأولى بالرعاية مع الاهتمام بتوفير كل احتياجاتهم من مواد غذائية ومنسوجات وسبل الإقامة والمعيشة للتسهيل عليهم ومعاونة القائمين على الدار.

وكلف اللواء أحمد راشد، رئيس مركز كرداسة، بالتواصل الدائم مع القائمين على الدار لإزالة أى معوقات تواجههم ومعاونتهم للتسهيل عليهم فى تأدية تلك الرسالة الإنسانية الهامة، إذ أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية كل احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال كلمتها وجهت الكاتبة فاطمة ناعوت الشكر الى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة للدعم والمساندة لنزلاء الدار وحرصه على الزيارة للاطمئنان عليهم وتوفير سبل الراحة لهم.