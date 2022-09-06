الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022.. شروط يجب توافرها في المتقدمين

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة نتيجة قبوله للحصول على الدعم النقدي، أو رفضه، لذا يزداد البحث كثيرا عبر محركات جوجل، عن الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022، لتقديم شكاوى أو استفسارات، متعلقة ببطاقة الدعم أو الاستفسار أو لمعرفة نتيجة التظلم الذي يتقدم بها الكثيرين عند رفضهم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022 الذي خصصته وزارة التضامن.

الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022

ورقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2022، وفقًا لما نشرته وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها هو 19680 لمعرفة نتيجة التقديم على الدعم.

كما يمكن تقديم شكاوى من خلال رابط خصصته وزارة التضامن للشكاوى المتعلقة بالدعم النقدي تكافل وكرامة من هنا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وجاءت كما يلي:

1- عدم حصول المستفيد والمتقدم للاستفادة من تكافل وكرامة، على أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

2- يُشترط عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

3- أن يكون لدى الأسرة أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

4- أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة.

5- تقديم صورة بطاقات رقم قومي بشرط أن تكون سارية وصور شهادات ميلاد.

6- تقديم صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

7- تقديم صور إيصالات استهلاك كهرباء.

8- في حال الإعاقة تقدم شهادة قومسيون بدرجة إعاقة تبدأ من 50%.

9- مشاركة المسنين في البرنامج يجب أن تكون من عمر 65 عامًا.