وزير التعليم العالي يطلب تفعيل دور «علوم البحار» لمواجهة مشكلات جنوح السفن

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد، والدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المعهد.

الارتقاء بمنظومة التعليم العالي

فى بداية الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، كما وجّه المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المُثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُقدمين التهنئة له لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان.

مواجهة مشكلات جنوح السفن

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من أبحاث المعهد في تلبية احتياجات الدولة، خاصًة في مجالات الاستزراع السمكي وتنمية البحيرات، فضلًا عن تفعيل دور المعهد في مُواجهة مشكلات جنوح السفن التي تتسبب في توقف حركة الملاحة.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو زكريا، أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّه في إطار العمل على تطوير الأداء البحثي لباحثي المعهد، أُدرج المعهد لأول مرة في تصنيف المؤشر العالمي Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية، حيث احتل المرتبة 398 عالميًا والمرتبة الثالثة محليًا على مستوى المعاهد البحثية التابعة للوزارة في تصنيف المُؤسسات المصرية الحكومية وفقًا لمؤشر التأثير البحثي الرئيسي.

وأشار رئيس المعهد إلى تقدم المعهد هذا العام في ترتيب المعهد في نفس التصنيف (Scimago 2022)، حيث احتل المركز الأول بين المعاهد البحثية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، والـ57 على مستوى العالم في مجال البيولوجيا والاستزراع السمكي.

وفي هذا الإطار، أثنى الوزير على جهود المعهد؛ لتقدمه في التصنيفات الدولية، مطالبًا بمزيد من العمل للوصول إلى مراكز مُتقدمة في التصنيفات الدولية المُختلفة.

سياسة الملكية الفكرية

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه بالمعهد من أنشطة واجتماعات وورش عمل خلال الفترة الماضية، كما ناقش أهمية إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالمعهد، فضلًا عن مُناقشة سياسة الملكية الفكرية عند التسجيل لبراءات الاختراع بمكتب دعم الابتكار والملكية الفكرية TISC التابع للمعهد.

واستعرض الاجتماع ما تم اعتماده من قبل مجالس الشُعب بالمعهد بشأن التخصصات العامة والدقيقة للجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمعهد، كما استعرض توصيات مؤتمر «انطلاق عقد الأمم المُتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة بإفريقيا ودول الجزر المجاورة» المنعقد خلال الفترة من 10 - 12 مايو 2022 بالقاهرة، والذي قام المعهد على هامش توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الفني والعلمي والبحثي مع كل من: معهد علوم البحار و الجيوفيزياء التطبيقية(OGS) بتريستا - إيطاليا، جامعة معهد البحر الأحمر بالسودان، المعهـد الكيني البحثي للبيئة البحرية والمصايد KMFRI.

وأحيط المجلس بمُشاركة المعهد في مؤتمر العلوم البرتغالي السنوي (مُلتقي العلوم 2022)، والاجتماع الـ 55 للمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية للمحيطـات (IOC) بباريس - فرنسا، خـلال الفتـرة من 14 - 17 يونيو 2022، فضلًا عن مشاركة رئيس المعهد في مؤتمر الأمم المتحدة 2022 بمدينة لشبونة البرتغال، خلال الفترة من 26 يونيو - 2 يوليو 2022.

الاقتصاد الأزرق

كما أحيط المجلس بتوقيع خطاب نوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق المستدام بين المعهد وجامعة أفيرو البرتغالية، وافتتاح المنتدى الرابع (الصين - أفريقيا) عن العلوم البحرية والتكنولوجيا، المُنعقد في الفترة من 27 – 28 يوليو 2022 بتقنية الفيديو كونفرانس، ومناقشة إنشاء مركز تعاون الصين - إفريقيا للعلـوم البحرية والاقتصاد الأزرق.

وعلى مستوى التعاون الداخلي، أحيط المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضوية المعهد في الخلية الوطنية للإنذار المبكر من موجات التسونامي تحت رئاسة قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحـد مـن المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبرامج التدريب ودعم الوعي الثقافي والاجتماعي، فضلًا عن إصدار العدد الثالث من مجلة المعهد الثقافية الربع سنوية علوم البحار والمصايد.

وأحيط المجلس بتدريب فرع المعهد بالإسكندرية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس، وكذلك تدريب فرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية لطلاب قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بمشتهر ببنها خلال الفترة من 14 - 21 أغسطس 2022.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، والإعارات.