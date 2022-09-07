تعرف على مواعيد وأماكن الكشف الطبي بجامعة سوهاج.. تبدأ الاثنين المقبل

حددت جامعة سوهاج يوم الاثنين المقبل، موعدًا لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة عن العام الجامعي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الكشوف الطبية على الطلاب الجدد ستستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، إذ يقوم الطلاب المتقدمين للكشف الطبي بإحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، و إستمارة الكشف الطبي مرفقة بصورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى التوجه للكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل كلية، مع ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الإجتماعي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.

12 سبتمبر بداية الكشف الطبي

وأوضح رئيس الجامعة، أن يوم الاثنين المقبل، سيجري توقيع الكشف الطبي على طالبات كليات «الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والهندسة»، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وأيضًا طالبات كلية الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما بالنسبة للطلاب فتم تحديد الكشف الطبي لهم يوم الثلاثاء 13 سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، مضيفًا أن الأربعاء 14 سبتمبر تم تخصيصه لطالبات كليتي التربية والألسن بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، وطالبات كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالمقر القديم.

كما سيتم توقيع الكشف الطبي أيضًا على طلاب كليات التربية والألسن والصيدلة في اليوم التالي الخميس 15 من نفس الشهر بنفس الأماكن المخصصة للطالبات، موضحًا أنه تم تخصيص يوم الأحد 18 سبتمبر لطالبات كليتي التربية والآثار بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجامعى الجديد، أما طالبات كلية العلوم بمقر الإدارة الطبية بالمقر القديم، وبالنسبة لطلاب كليتي التجارة والآثار تم تخصيص يوم الإثنين 19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطلاب كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

مواعيد الكشف الطبي لتعليم صناعي وتمريض

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر للطالبات بكليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات كلية التمريض ومعهد التمريض بالمقر القديم، ويليه يوم الأربعاء 21 سبتمبر للطلبة بنفس الأماكن، كما تم تخصيص يوم الخميس 22 سبتمبر للطالبات بكليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد وطالبات كلية التربية النوعية بالمقر القديم، أما يوم الأحد 25 سبتمبر فتم تخصيصه لطلاب كلية التربية النوعية لتلقي الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالمقر القديم، وطالبات كليتي الآداب والزراعة بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، كما سيتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر بالإدارة الطبية بالمقر القديم، أما طلاب كليتي الآداب والزراعة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وبالنسبة للطالبات تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر بنفس الأماكن.

أماكن الكشف الطبي

جدير بالذكر، أنه تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجاري لإجراء الكشف الطبي للمتخلفين من طلاب كليات الجامعة القديمة بالإدارة الطبية بالمقر القديم، ويوم الخميس 29 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين من كليات الجامعة الجديدة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد.