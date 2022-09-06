الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة سوهاج

تعد كلية الحقوق بجامعة سوهاج من أهم الكليات التي تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل، فلا تخلو أي مؤسسة من وجود قسم شؤون قانونية، إضافة إلى الوظائف الأخرى التي يتخص بها طلبة الكلية بأقسامها المختلفة والتي يبلغ عددها 8 أقسام.

كلية الحقوق في جامعة سوهاج

وتزامنا مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022، يبحث الطلبة عن الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية معلومات عن الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق جامعة سوهاج، وذلك بحسب موقعها الإلكتروني.

شروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة سوهاج

وتشترط كلية الحقوق بجامعة سوهاج شروط للالتحاق بها كالتالي:

- الطلاب المنتظمون يلتحقون بالكلية من خلال ترشحهم عبر مكتب التنسيق، ويجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع درجات يتجاوز الحد الأدنى الذي يحدده المكتب.

- طلاب الانتساب الموجه: يرشحهم مكتب التنسيق أيضا، ومن خلاله تقوم جامعة سوهاج بتوفير المعرفة التعليمية للمنتسبين بمقابل مادي، وفيه يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم في حالة حصوله على تقدير جيد فأعلى.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة سوهاج

وتأتي الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة سوهاج كالتالي:

- استمارة الثانوية العامة

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر

ـ صورة بطاقة الرقم القومية

- 6 صور شخصية

ـ نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.