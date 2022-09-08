حظك اليوم برج الحمل الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الحمل بأنه دائم التفكير، فهو يفكر بشكل كبير في مختلف الأمور التي تواجهه، كما أنه قليل الصبر فلا يستطيع تحمل أمورًا عديدة في حياته، كما أنه حساس بشكل كبير ويتعرض للضيق من أقل الأشياء.

مواصفات برج الحمل

ومن صفات برج الحمل أنه كثير النسيان، كما أنه يتميز بالنشاط وحب المغامرة والعفوية الكبيرة فهو يقوم بكل تصرفاته بشكل عفوي، كما أنه يهدأ بسرعة في وقت الغضب ويسامح عما مضى، إلى جانب أنه يقوم بدور القائد بشكل جيد وناجح على الأغلب.

وفي إطار رغبة مواليد برج الحمل في معرفة حظك اليوم نستعرض توقعات الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال وللانفتاح والالتقاء مع أشخاص كثيرين يدعمونك في عملك مما يجعلك تحقق نجاحًا في حياتك المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل اليوم الخميس 8 سبتمبر الحالي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء ويمدك اليوم بروح المرح والانطلاق ومن المتوقع أن تعبر عن نفسك بحرية كبيرة وتستهدف مشاعرك لكي تقترب مع من تحب وتصلح العلاقات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الخميس 8 سبتمبر الحالي.