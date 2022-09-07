حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج العذراء من الشخصيات المحبة للترتيب والدقة، فلا يمكنها العيش في فوضى،وتعتني بمنزلها بصورة كبيرة، كما أنها تفضل التجديد دومًا حتى لا تشعر بالملل أو الروتين، ودائما تضع شريك حياتها أولوية قصوى قبل احتياجتها الشخصية، فهو تحاول التهوين وتقليل الضغوط قدر إمكانها.

ولمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «فينوس والشمس في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك».

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.