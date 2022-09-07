حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن أصحاب برج الأسد، بالأناقة، فهو يحب أن يراه الجميع جميلا وجذابا، كما أنه من الشخصيات المبدعة والذكية التي تستمع كثيرًا بمعرفتها والتحدث معها، وداعم جيد لأصدقائه وعائلته، يرفض أن يخذلهم أيا كانت الأسباب، ولا يخشى المواجهة أو التعامل مع الصعاب بهدوء.

ولمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار.. لا تغامر وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك».

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.