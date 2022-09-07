غرق فتاة في شاطئ بلوبيتش بمطروح.. و10 غطاسين يبحثون عن الجثمان

لقيت فتاة مصرعها غرقًا، خلال استحمامها على شاطئ بلوبيتش غرب مدينة مرسي مطروح، بسبب ارتفاع الأمواج ووجود سحب في البحر، نتيجة عدم استقرار حالة البحر.

10 غطاسين يبحثون عن الفتاة الغارقة في البحر

وقال الكابتن فتحي الغطاس، في تصريحات لـ«الوطن»: «جمعنا غطاسين متطوعين من مرسي مطروح وتوجهنا إلى شاطئ بلوبيتش، إذ أن ما يقرب من 10 غطاسين حضروا بمعدات الغطس من البدل والزعانف وأسطوانات الأكسجين، ونزلنا جميعًا الشاطئ وجاري البحث عن الفتاة، خاصة وأن أمواج البحر مرتفعة وغير مستقر خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، ونبذل قصارى جهدنا للعثور على الجثمان».

3 حالات غرق خلال 24 ساعة بالشواطئ المفتوحة بمطروح

وبدأت نوة غسيل البلح في مطروح والإسكندرية منذ أمس الثلاثاء وتستمر عدة أيام، وأثرت على ارتفاع الأمواج بالشواطىء المفتوحة وحدوث حالات غرق، وسقوط الأمطار، إذ استقبل مستشفى مطروح العام خلال الـ24 ساعة الأخيرة جثتين لحالتي غرق، الأولى لشخص غرق في شاطئ الأصيل المفتوح مطروح، ويدعى السيد محمود محمد 36 سنة من المنصورة، والثاني يوسف حلمي إسماعيل 19 سنة من القاهرة، طالب بكلية الزراعة، غرق بشاطئ المروة، وجرى التحفظ على الجثتين بثلاجة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما حذر رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، من نزول الشواطئ المفتوحة نهائيًا؛ لحين استقرار حالة البحر، لعدم تعرض حياة المواطنين للغرق.