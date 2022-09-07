الزناتي: صرف بدل التكنولوجيا اليوم.. والزيادة بأثر رجعي الأسبوع المقبل

أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنّه سيتم صرف بدل التدريب والتكتولوجيا عن شهر سبتَمبر، اليوم الأربعاء بعد الساعة الخامسة مساء.

بدل الصحفيين

وأضاف الزناتي، في بيان عنه اليوم، أنّ زيادة بدل الصحفيين الجديدة التي تقررت بأثر رجعي من شهر يوليو، سيتم صرفها منتصف الأسبوع المقبل، لحين إنهاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي لم تصله الزيادة المقررة إلا اليوم من وزارة المالية.

نقابة الصحفيين

وتابع أمين صندوق نقابة الصحفيين:، أنّه سيتم تحويل قيمة الزيادة إلى حساب نقابة الصحفيين، لصرفها عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، مع الوضع في الاعتبار أنّ يومي الجمعة والسبت إجازة في البنوك.