«الوطنية للصحافة»: صرف زيادة بدل التدريب بالمؤسسات القومية الخميس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية الخميس المقبل عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022.

وتابعت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها: «وإذ تؤكد الهيئة ضرورة بدء المؤسسات في صرف فروق البدل لمستحقيه فور وصوله».

زيادة بدل الصحفيين

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن وزير المالية قرر تحويل فارق زيادة البدل عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال ساعات، لكي يتم صرفها مع بدل شهر سبتمبر، على أن يتم تحويل البدل بقيمته الجديدة بانتظام كالعادة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

19.05 % زيادة على القيمة الشهرية الحالية للبدل

وقال رشوان في بيان، إن ذلك يأتي طبقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين ودون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية.