«الإنتاج الحربي» تبحث تنفيذ فندق ومجمع مطاعم ومشروع استثماري في الغربية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتابعة مستجدات ومعدلات تنفيذ موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء، بالترحيب بالدكتور طارق رحمي، حيث هنأ الأخير، الوزير محمد صلاح، بمناسبة توليه حقيبه وزارة الإنتاج الحربي متمنيا له التوفيق والنجاح واستمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة.

تحقيق التنمية الشاملة للبلاد

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ اللقاء يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة، للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في الدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات، التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

ولفت صلاح، إلى حرص الوزارة على توجيه الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

وبحث الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، ومنها إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري، عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض المرور القديم، وإقامة مشروع استثماري على أرض البوريفاج، عبارة عن جراج 3 أدوار تحت الأرض، ومول تجاري، ومستشفى تخصصي، ومبنى إداري، ومشروع تنفيذ سلم كهربائي بشارع البحر بطنطا، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

تطوير البنية التحتية

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين في مختلف المجالات، وأضاف أنّ التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد رحمي، أنّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ التعاون القائم بين الوزارة ومحافظة الغربية، يرجع للبروتوكول الذي سبق ووقّعه الجانبان في أكتوبر 2020، ما يأتي ضمن سياسة العمل بالوزارة، وهو التعاون مع جميع الجهات بالدولة والمساهمة في المشروعات القومية، بما يعود بالنفع في المقام الأول على المواطنين، لافتا إلى أنّه جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد لقاءات دورية بين مسؤولي الجانبين، لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، محمد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والمهندس عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.